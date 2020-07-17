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Кузен Лилиана Тюрама стал игроком «Амьена»

16:30
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Голкипер Йоанн Тюрам-Юльен перешел в «Амьен», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два года.

Предыдущим клубом 31-летнего вратаря был «Ле Ман», который он покинул на правах свободного агента. В прошлом сезоне он провел за команду 9 матчей, пропустил 19 мячей и один раз отыграл «на ноль».

Йоанн Тюрам-Юльен — кузен известного французского защитника Лилиана Тюрама, который уже завершил карьеру. У Лилиана также есть два сына, которые стали профессиональными футболистами — Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах) и Хефрен Тюрам («Ницца»).

В прошлом сезоне, который не был завершен из-за пандемии коронавируса, «Амьен» стал 19-м в лиге 1 и вылетел во второй дивизион.

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