Кузен Лилиана Тюрама стал игроком «Амьена»

Голкипер Йоанн Тюрам-Юльен перешел в «Амьен», сообщает официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на два года.

Предыдущим клубом 31-летнего вратаря был «Ле Ман», который он покинул на правах свободного агента. В прошлом сезоне он провел за команду 9 матчей, пропустил 19 мячей и один раз отыграл «на ноль».

Yohann Thuram s'est engag? avec l'@AmiensSC pour 2 saisons !

Il portera le num?ro 16.



Bienvenue Yohann ! pic.twitter.com/6luVeUIg7v — Amiens SC (@AmiensSC) July 17, 2020

Йоанн Тюрам-Юльен — кузен известного французского защитника Лилиана Тюрама, который уже завершил карьеру. У Лилиана также есть два сына, которые стали профессиональными футболистами — Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах) и Хефрен Тюрам («Ницца»).

В прошлом сезоне, который не был завершен из-за пандемии коронавируса, «Амьен» стал 19-м в лиге 1 и вылетел во второй дивизион.