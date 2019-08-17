Кутателадзе стал игроком «Спартака»
Нападающий Николоз Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком», сообщает официальный сайт красно-белых. 18-летний грузинский футболист будет выступать за московскую команду под 13-м номером.
«Форвард получил футбольное образование в Европе: начинал заниматься в пражской «Спарте», а затем обучался в академиях «Лилля» и «ПСЖ». Кроме того, он привлекался в юношеские сборные Грузии разных возрастов», — говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.
Кутателадзе выйдет в стартовом составе молодежной команды «Спартака» на матч 6-го тура с ЦСКА. Встреча пройдет 17 августа, начало в 14.00 (мск).
Портал transfermarkt.de оценивает Кутателадзе в 100 тысяч евро. На счету нападающего 4 матча за сборную Грузии до 17 лет и один гол.
? Кутателадзе стал игроком «Спартака»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 17, 2019
18-летний грузинский нападающий получил футбольное образование в Европе: начинал заниматься в пражской «Спарте», а затем обучался в академиях «Лилля» и «ПСЖ».
??? Добро пожаловать в «Спартак», Николоз!#Кутателадзе #СпартакМ #Спартак pic.twitter.com/XgKGiA2L1K
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-08-17-kutateladze_stal_igrokom_spartaka/