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Кулушевски прибыл на медосмотр в «Ювентусе»

11:33
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Полузащитник Деян Кулушевски приехал в медицинский центр «Ювентуса», где он пройдет медосмотр. Об этом сообщает ряд источников в Италии. В Twitter опубликовано видео с места событий.

19-летний швед принадлежит «Аталанте» и выступает за «Парму» на правах аренды. В текущем сезон он провел 19 матчей за «Парму» во всех турнирах и забил четыре мяча при семи голевых передачах.

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