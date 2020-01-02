Кулушевски прибыл на медосмотр в «Ювентусе»

Полузащитник Деян Кулушевски приехал в медицинский центр «Ювентуса», где он пройдет медосмотр. Об этом сообщает ряд источников в Италии. В Twitter опубликовано видео с места событий.

19-летний швед принадлежит «Аталанте» и выступает за «Парму» на правах аренды. В текущем сезон он провел 19 матчей за «Парму» во всех турнирах и забил четыре мяча при семи голевых передачах.