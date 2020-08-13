Лучший бомбардир ФНЛ переходит из «Торпедо» в «Крылья Советов»
16:35
Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщает, что форвард Иван Сергеев в четверг вечером прилетит в Самару для подписания контракта с новой командой.
В пятницу 25-летний футболист официально станет игроком «Крыльев». Ранее Сергеев выступал за «Торпедо».
В минувшем сезоне нападающий сыграл в 31 матче за москвичей и забил 17 голов, став лучшим бомбардиром ФНЛ. В текущем — 3 встречи и одна результативная передача.
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