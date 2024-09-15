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«Крылья Советов» интересуются полузащитником ереванского «Арарат-Армения»

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Генеральный директор «Арарат-Армения» Погос Галстян рассказал об интересе к полузащитнику команды Артуру Серобяну со стороны «Крыльев Советов».

«По Серобяну был интерес от «Крыльев Советов». Они просто интересовались и узнавали, но конкретики не было. Думаю, это может быть что-то агентское», — цитирует Галстяна Sport24.

В нынешнем сезоне 21-летний Серобян провел за «Арарат-Армения» 6 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. На его счету 18 игр за сборную Армении. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.

Источник: Sport24
ФК Крылья Советов (Самара)
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