«Крылья Советов» интересуются полузащитником ереванского «Арарат-Армения»

Генеральный директор «Арарат-Армения» Погос Галстян рассказал об интересе к полузащитнику команды Артуру Серобяну со стороны «Крыльев Советов».

«По Серобяну был интерес от «Крыльев Советов». Они просто интересовались и узнавали, но конкретики не было. Думаю, это может быть что-то агентское», — цитирует Галстяна Sport24.

В нынешнем сезоне 21-летний Серобян провел за «Арарат-Армения» 6 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. На его счету 18 игр за сборную Армении. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.