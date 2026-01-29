«Крылья Советов» арендовали форварда ЦСКА Шуманского

ЦСКА объявил о переходе нападающего Артема Шуманского в «Крылья Советов».

21-летний белорус будет выступать за самарскую команду на правах аренды до конца сезона-2025/26. У «Крыльев Советов» не будет права выкупа футболиста.

Шуманский перешел в ЦСКА из кипрского «Ариса» в июле 2024 года. В сезоне-2025/26 форвард принял участие в 14 матчах армейцев во всех турнирах и забил 1 гол.

Контракт Шуманского с ЦСКА действует до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 900 тысяч евро.