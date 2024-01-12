Крунич вылетел в Турцию перед переходом в «Фенербахче»

Полузащитник «Милана» Раде Крунич близок к переходу в «Фенербахче», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 30-летний босниец вылетел в Стамбул, чтобы подписать контракт и пройти медобследование. Сообщалось, что сумма сделки составит 4,5 миллиона евро, включая бонусы.

Ранее издание Calciomercato сообщало, что московский клуб намерен подписать 30-летнего игрока и готов сделать предложение о его переезде в Россию в текущее трансферное окно. Однако Metaratings.ru опроверг эту информацию.

В текущем сезоне босниец провел за «Милан» 14 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8,5 миллиона евро.