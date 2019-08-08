Кроос рассказал о том, как мог оказаться в "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос признался, что в 2014-м году, когда выступал за "Баварию", мог перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Marca.

Кроос перешел в 2014 году из "Баварии" в "Реал" за 25 миллионов евро.

"В 2014-м я знал, что "Манчестер Юнайтед" проявляет ко мне интерес, и Дэвид Мойес (главный тренер "МЮ" с 2013 по 2014) лично был заинтересован в переходе. Переговоры прошли гладко и я согласился перейти в английскую команду. Дал устное согласие. Я был очень близок к переходу в "МЮ", но этого не произошло", – приводит слова Крооса Marca.

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