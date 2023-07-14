Кристенсен прошел медосмотр перед трансфером в «Рому»

Защитник «Лидса» Расмус Кристенсен успешно прошел медицинское обследование перед переходом в «Рому», сообщает журналист Альфредо Педулла.

26-летний датчанин присоединится к римскому клубу на правах аренды до конца июня 2024 года.

В понедельник, 17 июля, защитник должен провести первую тренировку в составе «Ромы».

Кристенсен выступает за «Лидс» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 13 миллионов евро.