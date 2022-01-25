Кришито близок к переходу в «Торонто»

Защитник «Дженоа», капитан команды Доменико Кришито может стать игроком «Торонто», сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, стороны близки к сделке. Если она будет осуществлена, то итальянец присоединится к новой команде с 1 июля. Его контракт с генуэзским клубом истекает в 2023, но «Дженоа» готов отпустить его за небольшую компенсацию. Контракт будет рассчитан на три года.

Ранее стало известно, что по окончании сезона в «Торонто» перейдет форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье. 35-летний Доменико Кришито играет за «Дженоа» с 2018 года. Ранее он выступал за команду в сезоне 2006/07 и с 2009 по 2011 год. С 2011 по 2018 год он играл за «Зенит».

В текущем сезоне футболист провел 16 матчей за «Дженоа» во всех турнирах и забил шесть мячей при одной голевой передаче.