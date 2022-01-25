Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 23:19

Кришито близок к переходу в «Торонто»

Евгений Петров
Корреспондент

Защитник «Дженоа», капитан команды Доменико Кришито может стать игроком «Торонто», сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, стороны близки к сделке. Если она будет осуществлена, то итальянец присоединится к новой команде с 1 июля. Его контракт с генуэзским клубом истекает в 2023, но «Дженоа» готов отпустить его за небольшую компенсацию. Контракт будет рассчитан на три года.

Ранее стало известно, что по окончании сезона в «Торонто» перейдет форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье. 35-летний Доменико Кришито играет за «Дженоа» с 2018 года. Ранее он выступал за команду в сезоне 2006/07 и с 2009 по 2011 год. С 2011 по 2018 год он играл за «Зенит».

В текущем сезоне футболист провел 16 матчей за «Дженоа» во всех турнирах и забил шесть мячей при одной голевой передаче.

Доменико Кришито
ФК Дженоа
ФК Торонто
серия А
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Как Овечкин чуть не женился на Кириленко. Невероятный роман, который закончился ссорой
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рецос перешел из «Байера» в «Верону»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости