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«Краснодар» продлил контракт с Вандерсоном

19:49
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«Краснодар» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Вандерсоном Масиэлом еще на два года.

До этого у «быков» и 25-летнего бразильца было соглашение до июня 2022 года, новая дата завершения контракта — 30 июня 2024 года.

За три года в «Краснодаре» бразильский вингер провел 103 матча, в которых забил 13 голов и отдал 14 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=137161

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