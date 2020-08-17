«Краснодар» продлил контракт с Вандерсоном
19:49
«Краснодар» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Вандерсоном Масиэлом еще на два года.
До этого у «быков» и 25-летнего бразильца было соглашение до июня 2022 года, новая дата завершения контракта — 30 июня 2024 года.
За три года в «Краснодаре» бразильский вингер провел 103 матча, в которых забил 13 голов и отдал 14 результативных передач.
? «Краснодар» продлил контракт с Вандерсоном Масиэлом ?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 17, 2020
Трудовое соглашение пролонгировано на два года ?https://t.co/ME0O8Y1ZxR
Дополнительная информация:
https://www.fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=137161
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