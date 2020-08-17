«Краснодар» продлил контракт с Вандерсоном

«Краснодар» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Вандерсоном Масиэлом еще на два года.

До этого у «быков» и 25-летнего бразильца было соглашение до июня 2022 года, новая дата завершения контракта — 30 июня 2024 года.

За три года в «Краснодаре» бразильский вингер провел 103 матча, в которых забил 13 голов и отдал 14 результативных передач.