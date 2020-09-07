Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Краснодар» мог перехватить Лесового у «Динамо»

18:49
Даниил Лесовой (слева). Фото Максим Котенев/ФК «Арсенал»
Даниил Лесовой (слева). Фото Максим Котенев/ФК «Арсенал»
Теги:

По данным «СЭ», на 22-летнего нападающего Даниила Лесового, о подписании контракта с которым сегодня сообщило «Динамо», претендовал также «Краснодар».

У футболиста молодежной сборной России имелось предложение от «быков», однако он выбрал московский клуб.

Право первоочередного выкупа за прописанную в контракте с «Арсеналом» сумму отступных (1,8 млн евро) было у «Зенита», но питерцы не стали повторять предложение бело-голубых.

В текущем сезоне Лесовой провел 7 матчей за тульский клуб, забил два гола и сделал одну результативную передачу. (Константин Алексеев)

Даниил Лесовой стал игроком «Динамо»

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Опрос

проголосовало: 61606
Все опросы
Кто станет чемпионом России в сезоне-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Прямой эфир
Прямой эфир