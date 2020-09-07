«Краснодар» мог перехватить Лесового у «Динамо»

По данным «СЭ», на 22-летнего нападающего Даниила Лесового, о подписании контракта с которым сегодня сообщило «Динамо», претендовал также «Краснодар».

У футболиста молодежной сборной России имелось предложение от «быков», однако он выбрал московский клуб.

Право первоочередного выкупа за прописанную в контракте с «Арсеналом» сумму отступных (1,8 млн евро) было у «Зенита», но питерцы не стали повторять предложение бело-голубых.

В текущем сезоне Лесовой провел 7 матчей за тульский клуб, забил два гола и сделал одну результативную передачу. (Константин Алексеев)

Даниил Лесовой стал игроком «Динамо»