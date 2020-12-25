Коваленко согласовал контракт с «Аталантой»
Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко продолжит карьеру в серии А. Как сообщил в Twitter журналист Бруно Андраде, 24-летний украинец имеет предварительную договоренность с «Аталантой». К итальянской команде он присоединится следующим летом, когда у него закончится договор с дончанами.
В нынешнем розыгрыше УПЛ Коваленко провел 8 матчей, в которых забил 4 мяча. Также на его счету 3 игры в Лиге чемпионов.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю