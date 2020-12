Коваленко согласовал контракт с «Аталантой»

Em fim de contrato com o Shakhtar Donetsk, Viktor Kovalenko j? tem um pr?-acordo com a Atalanta. M?dio ucraniano de 24 anos n?o quis renovar na Ucr?nia. ? um pedido de Gian Piero Gasperini. Benfica at? fez recentemente uma sondagem, mas chegou «atrasado»