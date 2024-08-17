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Сегодня, 14:02

«РБ Спорт»: Коваленко согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Оренбург»

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Полузащитник Александр Коваленко согласился на понижение зарплаты ради того, чтобы перейти из «Зенита» в «Оренбург», об этом сообщает «РБ Спорт».

Оренбургский клуб объявил о трансфере футболиста 16 августа. Утверждается, что сумма сделки составила 2 миллиона евро, при этом у «Зенита» сохраняется право обратного выкупа.

Коваленко рассчитывает получать значительно больше игрового времени в новом клубе по сравнению с Санк-Петербургом, поэтому пошел на снижение дохода в размере примерно 17%.

21-летний Коваленко является воспитанником «Чертаново», также он выступал за «Крылья Советов» и «Сочи». Игроком «Зенита» полузащитник стал летом 2023 года и провел за клуб 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 2 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
Александр Коваленко
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