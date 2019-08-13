Ковач подтвердил, что "Бавария" близка к приобретению Перишича

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач признался, что мюнхенская команда близка к приобретению нападающего "Интера" Ивана Перишича, сообщает sport1.de.

Ранее сообщалось, что 30-летний хорват близок к переходу в "Баварию". Футболист уже прошел медосмотр для мюнхенцев.

"У меня пока нет никакой информации о физическом состоянии Перишича. Это правда, что он был сегодня в Мюнхене. Я могу подтвердить. Но должен сказать сейчас, что эта дискуссия в корне неуместна. Таким образом, мы плохо говорим об игроке", – приводит слова Ковача sport1.de.

​В прошлом сезоне хавбек провел 45 матчей за "Интер", забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с итальянской командой действует до 30 июня 2022 года.