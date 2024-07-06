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Сегодня, 03:57

Коутинью расторгнет контракт с «Астон Виллой» и вернется в «Васко да Гаму»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Астон Виллы» Филипе Коутинью покинет команду, утверждает Birmingham Live.

Английский клуб и 32-летний бразилец ведут переговоры о расторжении контракта, который действует до конца июня 2026 года.

Ожидается, что футболист вернется на родину и будет выступать за «Васко да Гаму», воспитанником которой он является.

В сезоне-2023/24 Коутинью выступал на правах аренды за катарский «Аль-Духаиль». Хавбек забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах за команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Коутинью в 7,5 миллиона евро.

Филиппе Коутиньо
ФК Астон Вилла
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