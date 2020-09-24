Коутинью может продолжить карьеру в «Арсенале»

Нападающий «Барселоны» Филиппе Коутинью может стать игроком «Арсенала», сообщает Sport.

По данным источника, «канониры» готовы арендовать 28-летнего бразильца на сезон с возможным правом выкупа. Ранее агент Коутинью заявил, что нападающий останется в «Барселоне».

Напомним, что в прошлом сезоне Коутинью выступал за «Баварию», которая заплатила за аренду 28-летнего игрока 8,5 миллиона евро. У мюнхенцев была возможность выкупить бразильца за 120 миллионов евро, но немцы отказались.

Во всех турнирах Коутинью сыграл 38 матчей за «Баварию» и забил 11 мячей, 2 из которых — в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Барселоны» (8:2).

Контракт полузащитника с каталонцами истекает 30 июня 2023 года.