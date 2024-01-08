Коутиньо может перейти в «Интер Майами»

Полузащитник «Аль-Духаиль» Филиппе Коутиньо может перейти в «Интер Майами», сообщает As.

По данным источника, «Астон Вилла», которая владеет правами на 31-летнего бразильца, не рассчитывает на игрока.

Арендное соглашение Коутиньо в катарском клубе завершается летом 2024 года. В этом сезоне он провел за «Аль-Духаиль» 11 матчей, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

22 декабря 2023 года в «Интер Майами» перешел экс-форвард «Барселоны» Луис Суарес.