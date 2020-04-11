Корона может перебраться из Португалии в Англию, Испанию или Италию

Нападающий «Порту» Хесус Корона может перебраться в один из чемпионатов «Большой пятерки». Как утверждает A Bola, интерес к 27-летнему мексиканку проявляют «Интер», «Рома», «Валенсия», «Севилья», «Эвертон» и «Вест Хэм».

«Порту» рассчитывает выручить за форварда 50 миллионов евро. Его соглашение заключено до 2022 года. В чемпионате Португали-2019/20 он отметился 2 голами и 10 передачами в 24 играх.

Розыгрыш турнира был прерван из-за пандемии коронавируса.