«Коринтианс» подтвердил переход Виллиана
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Бывший нападающий «Арсенала» Виллиан перешел в «Коринтианс», сообщает официальный Twitter бразильского клуба.
WILLIAN ? DO TIM?O! ?#BemVindoWillian#VaiCorinthians pic.twitter.com/Iqu988mloV— Corinthians (@Corinthians) August 30, 2021
Ранее игрок покинул «Арсенал» на правах свободного агента. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
33-летний футболист в прошлом сезоне провел 37 матчей за «канониров» и забил один мяч при семи голевых передачах. Ранее он также играл за «Шахтер», «Анжи» и «Челси».
По данным СМИ, Виллиан отказался от суммы в 20,5 миллиона евро, которая причиталась ему за оставшиеся два года контракта с английским клубом.
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