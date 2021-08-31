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«Коринтианс» подтвердил переход Виллиана

00:52
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Бывший нападающий «Арсенала» Виллиан перешел в «Коринтианс», сообщает официальный Twitter бразильского клуба.

Ранее игрок покинул «Арсенал» на правах свободного агента. Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

33-летний футболист в прошлом сезоне провел 37 матчей за «канониров» и забил один мяч при семи голевых передачах. Ранее он также играл за «Шахтер», «Анжи» и «Челси».

По данным СМИ, Виллиан отказался от суммы в 20,5 миллиона евро, которая причиталась ему за оставшиеся два года контракта с английским клубом.

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Евгений Петров все материалы автора

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