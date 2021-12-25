«Коринтианс» хочет приобрести Суареса
Форвард «Атлетико» Луис Суарес может продолжить карьеру в Бразилии, сообщает UOL Esporte.
По сведениям источника, на 34-летнего уругвайца претендует «Коринтианс», который хочет создать более конкурентоспособную команду. Бразильский клуб надеется подписать игрока до апреля по сниженной цене, так как его контракт с «Атлетико» заканчивается в июне 2022 года.
Сам Суарес заявлял, что не хочет возвращаться в южноамериканский чемпионат из-за давления, которое на него могут оказывать из-за его статуса.
В текущем сезоне Суарес провел 24 матча за «Атлетико», в которых забил 8 голов и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 млн евро.
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