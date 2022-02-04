Контракт Дугласа Косты с «Лос-Анджелес Гэлакси» будет рассчитан до декабря 2022 года

«Лос-Анджелес Гэлакси» подпишет нападающего «Ювентуса» Дугласа Косту, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

Указано, что контракт будет рассчитан до декабря 2022 года с возможностью продления еще на сезон. В прошлом году он выступал за «Гремиу» на правах аренды.

В прошедшем сезоне 31-летний футболист провел 26 матчей в чемпионате Бразилии и забил три мяча при двух голевых передачах.