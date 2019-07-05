Конте намерен пригласить Видаля в "Интер"

Главный тренер "Интера" Антонио Конте намерен вновь поработать с полузащитником "Барселоны" Артуро Видалем, сообщает Gazzetta dello Sport. В "Ювентусе" они выиграли три чемпионата Италии. 32-летний полузащитник не против такого развития событий.

Каталонцы готовы продать чилийца за 20 миллионов евро, но только в том случае, если сделка будет совершена до середины июля. Предполагается, что Видаль заменит в "Интере" Раджу Наингголана, к которому есть интерес из Китая.

В сезоне 2018/19 Артуро Видаль провел за "Барселону" 53 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.

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