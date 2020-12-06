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Конте хочет видеть в «Интере» двух игроков «Челси»

12:53
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Главный тренер «Интера» Антонио Конте хочет пригласить в команду полузащитника «Челси» Н`Голо Канте и нападающего синих Оливье Жиру, сообщает Tuttosport.

По данным источника, Конте заинтересован в подписании двоих французов, с которыми работал вместе в лондонском клубе. По 34-летнему форварду якобы уже идут серьезные переговоры.

В нынешнем сезоне АПЛ Жиру провел 6 матчей и забил 2 мяча, у 29-летнего «опорника» — 11 матчей и одна голевая передача.

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