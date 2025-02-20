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Константин Лепехин: «Глебов сделал шаг вперед, перейдя в «Динамо»»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин прокомментировал переход полузащитника Данила Глебова из «Ростова» в «Динамо».

Генеральный директор &laquo;Динамо&raquo; Павел Пивоваров и&nbsp;Данил Глебов.Глебов — усиление не только на поле, но и в раздевалке. «Динамо» не пожалеет об этом трансфере

«Сделал ли Глебов правильный выбор? Я уже говорил, что любым трансферам нужно давать оценку через год или полгода после перехода. Глебов был ведущим игроком «Ростова» и приносил пользу команде, но сможет ли он проявить себя в «Динамо»? Покажет время. Можно лишь констатировать, что он сделал шаг вперед. «Ростов» точно потерял сильного игрока. Посмотрим, как он будет играть за «Динамо», — цитирует «РБ Спорт» Лепехина.

25-летний Глебов подписал контракт с «Динамо» до 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионо евро.

Источник: РБ Спорт
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Данил Глебов
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