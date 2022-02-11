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Сегодня, 19:14

Коноплянка стал игроком «Краковии»

Евгений Петров
Корреспондент
Евгений Коноплянка.
Фото ФК «Краковия»

Экс-полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка продолжит карьеру в Польше. Он будет выступать за «Краковию», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления на год. Футболист перешел на правах свободного агента.

32-летний футболист в текущем сезоне провел два матча за «Шахтер»

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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Евгений Коноплянка
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