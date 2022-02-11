Коноплянка стал игроком «Краковии»

Экс-полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка продолжит карьеру в Польше. Он будет выступать за «Краковию», сообщает официальный сайт клуба.

?? Evgenii Konoplyanka zosta? zawodnikiem Najstarszego Klubu sportowego w Polsce! ?



? https://t.co/GEbnPR3goA pic.twitter.com/0FFetoLJkQ — CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) February 11, 2022

Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления на год. Футболист перешел на правах свободного агента.

32-летний футболист в текущем сезоне провел два матча за «Шахтер»