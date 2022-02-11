Коноплянка стал игроком «Краковии»
Экс-полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка продолжит карьеру в Польше. Он будет выступать за «Краковию», сообщает официальный сайт клуба.
?? Evgenii Konoplyanka zosta? zawodnikiem Najstarszego Klubu sportowego w Polsce! ?— CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) February 11, 2022
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Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления на год. Футболист перешел на правах свободного агента.
32-летний футболист в текущем сезоне провел два матча за «Шахтер»
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