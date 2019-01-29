Коноплянка и Зинченко поддержали Ракицкого после его перехода в "Зенит"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка и хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко поддержали защитника Ярослава Ракицкого, который перешел из "Шахтера" в "Зенит". Украинец в понедельник подписал контракт с питерцами на 3,5 года.
Ракицкий после этого оставил запись в Инстаграме, в которой поблагодарил "Шахтер". В клубной системе "горняков" защитник находился с 12 лет.
Под этим постом свои комментарии оставили его партнеры по сборной Украниы. "Легенда", - написал Зинченко. "Машина", - оставил свою запись Коноплянка.
17 лет своей жизни я посвятил ФК Шахтер. Начиная с интерната, в который я пришёл в 12 лет и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю Шахтер за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту! Спасибо большое болельщикам, которые были со мной на протяжении всех этих лет и которые со мной сейчас. Благодарю за то, что вы были и остаётесь настоящими болельщиками футбола. Благодарю мою семью за истинную поддержку и любовь! Моя безмерная благодарность П.В. Дулиновому, Ю.А. Беличенко, И.И. Леонову, В.И. Яремченко, Мирче Луческу за веру и доверие. Президент Ринат Леонидович Ахметов, таких президентов как Вы больше нет. Спасибо Вам за все!