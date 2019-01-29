Коноплянка и Зинченко поддержали Ракицкого после его перехода в "Зенит"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка и хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко поддержали защитника Ярослава Ракицкого, который перешел из "Шахтера" в "Зенит". Украинец в понедельник подписал контракт с питерцами на 3,5 года.

Ракицкий после этого оставил запись в Инстаграме, в которой поблагодарил "Шахтер". В клубной системе "горняков" защитник находился с 12 лет.

Под этим постом свои комментарии оставили его партнеры по сборной Украниы. "Легенда", - написал Зинченко. "Машина", - оставил свою запись Коноплянка.