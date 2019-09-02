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Коноплянка близок к переходу в «Шахтер»

09:20
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Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка близок к переходу в «Шахтер», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

29-летний Евгений Коноплянка в прошлом сезоне провел 21 матч за «Шальке» и забил один мяч при двух голевых передачах.

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https://www.sport-express.ru/football/ukraine/

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