Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка близок к переходу в «Шахтер», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

29-летний Евгений Коноплянка в прошлом сезоне провел 21 матч за «Шальке» и забил один мяч при двух голевых передачах.

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