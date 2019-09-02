Коноплянка близок к переходу в «Шахтер»
09:20
Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка близок к переходу в «Шахтер», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
#Konoplyanka vicino allo @FCShakhtar @kono10official— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 1, 2019
29-летний Евгений Коноплянка в прошлом сезоне провел 21 матч за «Шальке» и забил один мяч при двух голевых передачах.
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