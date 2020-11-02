Кондогбья в ближайшие часы подпишет контракт с «Атлетико»

Полузащитник «Валенсии» Жоффре Кондогбья близок к переходу в «Атлетико», сообщает Marca.

По сведениям источника, 27-летний француз перейдет в мадридский клуб в ближайшие часы. Хавбек может посетить матч «Атлетико» в Лиге чемпионов против «Локомотива» в качестве зрителя.

Кондогбиа перешел в «Валенсию» из «Интера» на правах аренды в августе 2017 года, а в следующем сезоне стал полноправным игроком испанского клуба. Его контракт с «летучими мышами» действует до 2022 года с суммой выкупа в 80 миллионов евро.