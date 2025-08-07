«Комо» заинтересован во вратаре «Барселоны» Пенье

«Комо» планирует подписать вратаря «Барселоны» Иньяки Пенью, сообщает Football Italia.

По данным источника, главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас дал добро на заключение соглашения с футболистом из своего бывшего клуба. Сам 26-летний испанец готов присоединиться к итальянцам.

В сезоне-2024/25 Пенья в 23 матчах во всех турнирах пропустил 25 голов, в 7 встречах сыграл на ноль. Его контракт с «Барселоной» действует до 30 июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 8 миллионов евро.