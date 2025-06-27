Футбол
27 июня, 07:31

«Комо» ведет переговоры о трансфере Куна

Павел Лопатко

«Комо» заинтересован в трансфере полузащитника «Селтика» Николаса Куна, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, переговоры между двумя клубами уже состоялись. Также 25-летним немцем интересуется «Лейпциг». После назначения нового главного тренера Оле Вернера немецкий клуб может активизировать работу по трансферу полузащитника.

В сезоне-2024/25 Кун в 51 матче за «Селтик» во всех турнирах забил 21 гол и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2029 года.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

