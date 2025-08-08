«Комо» отклонил предложение «Тоттенхэма» по трансферу Паса

«Тоттенхэм» заинтересован в подписании полузащитника «Комо» Нико Паса, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, английский клуб предложил за 20-летнего аргентинца 40 миллионов евро, однако итальянцы отказались — они намерены выручить за игрока 70 миллионов евро.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что «Реал» не будет пользоваться опцией выкупа полузащитника в летнее трансферное окно. Мадридцы могли бы вернуть своего воспитанника за 8 миллионов евро. Через год сумма вырастет до 9 миллионов.

В сезоне-2024/25 Пас в 35 матчах за «Комо» забил 6 голов и сделал 9 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 35 миллионов евро.