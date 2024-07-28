«Комо» объявил о переходе Рафаэля Варана

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан стал игроком «Комо», сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

31-летний француз подписал контракт на два года с возможностью продления.

Варан выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Он провел за манкунианцев 95 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

До этого защитник играл за мадридский «Реал» и «Ланс». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 миллионов евро.