«Комо» договорился с «Ромой» о переходе Белотти за 4,5 миллиона евро

«Комо» достиг договоренности о переходе нападающего «Ромы» Андреа Белотти, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Римляне получат за 30-летнего итальянца 4,5 миллиона евро. «Комо» осталось только договориться с игроком об условиях контракта.

В прошлом сезоне Белотти выступал на правах аренды в «Фиорентине». В 29 матчах серии А он забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

«Комо» в сезоне-2024/25 будет выступать в серии А.