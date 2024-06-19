Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Топ-трансферы 2023 Трансферы РПЛ 2023
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 09:29

«Комо» договорился с «Ромой» о переходе Белотти за 4,5 миллиона евро

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Комо» достиг договоренности о переходе нападающего «Ромы» Андреа Белотти, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Римляне получат за 30-летнего итальянца 4,5 миллиона евро. «Комо» осталось только договориться с игроком об условиях контракта.

В прошлом сезоне Белотти выступал на правах аренды в «Фиорентине». В 29 матчах серии А он забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

«Комо» в сезоне-2024/25 будет выступать в серии А.

Андреа Белотти
ФК Комо
ФК Рома
0
Читайте также
ЦСКА объявил об уходе Антона Заболотного
Андрей Разин критически оценил уровень Радулова и Шипачева
Врач рассказала о симптомах ботулизма у детей
Макдэвид – зверь с пачкой новых рекордов века, а Бобровского лишили домашнего чемпионства. Что произошло в пятом матче финала Кубка Стэнли
Пропавшую в Кузбассе девочку нашли мертвой в колодце
Почти 50 нелегальных мигрантов задержаны в тепличном комплексе в Подмосковье
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ашветия: «Хвича способен заменить Мбаппе в «ПСЖ»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости