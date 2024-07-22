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Сегодня, 01:58

«Комо» договорился о подписании контракта с Вараном

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Рафаэль Варан.
Фото Global Look Press

Защитник Рафаэль Варан перейдет в «Комо», сообщает журналист Фабрицио Романо.

31-летний француз подпишет контракт с итальянским клубом до конца июня 2026 года с опцией продления еще на один год.

С августа 2021 года Варан выступал за «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2023/24 футболист забил 1 гол в 32 матчах за команду во всех турнирах.

По окончании сезона-2023/24 защитник стал свободным агентом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Варана в 20 миллионов евро.

Рафаэль Варан
Футбол
ФК Комо
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