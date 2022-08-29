Английский комментатор: «Захарян не будет играть за «Челси» в этом сезоне, если перейдет»

Экс-комментатор российской премьер-лиги на канале ESPN Джон Брэдли прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

— Джон, удивила ли вас новость о том, что «Челси» может купить Захаряна?

— Я никогда не исключал того, что Захарян может уехать в иностранный клуб. Арсен — уникальный талант, однако есть несколько факторов, которые могут помешать его трансферу. Во-первых, могут возникнуть трудности в получении разрешения на работу в Великобритании. Во-вторых, насколько я знаю, сейчас за рубежом сложно оплатить любой российский товар, не говоря уже о футболисте.

— Насколько тяжело решить эти проблемы?

— Маловероятно, что ему разрешат играть в Англии из-за строгих правил подписания контрактов с иностранными игроками. В АПЛ нужно учитывать массу нюансов — место сборной в рейтинге ФИФА, число матчей футболиста за нее и так далее. После брексита это стало проблемой не только для игроков из России, но и вообще всех. А насчет банковских счетов и транзакций — я не знаю. Нет сомнений, что все эти факторы усложняют сделку и снижают вероятность перехода.

— Допустим, Захарян преодолеет эти трудности. Он сразу попадет в обойму «Челси» или сперва его отдадут в аренду?

— На этот вопрос ответ прост: Арсен не будет играть за «Челси» уже в этом сезоне. Летом лондонцы уже подписали нескольких тинейджеров (вратаря Габриэля Слонину, полузащитников Кэрни Чуквуэмеку и Чезаре Касадеи. — Прим. «СЭ»), и, судя по всему, ни один из них в ближайшее время не будет играть в основе. Слонина вообще сразу после трансфера отправился в аренду туда, откуда перешел — в «Чикаго». Я уверен, что если «Челси» и приобретет Захаряна, то сразу отправит в аренду. Может, в то же «Динамо».