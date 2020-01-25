Комличенко стал игроком «Динамо»

Пресс-служба «Динамо» сообщает, что российский нападающий Николай Комличенко перешел в московскую команду из «Млады Болеслав». Контракт с форвардом рассчитан на 4,5 года.

Как ранее сообщал «СЭ», стоимость трансфера составила 3,5 миллиона евро.

24-летний Комличенко выступал за «Младу» с 2017 года. В текущем сезоне футболист провел 33 матча за чешскую команду забил 29 голов. В нынешнем — 13 мячей в 20 встречах и 6 голевых передач.

Комличенко является воспитанником «Краснодара». Николай играл за «быков» с 2014 по 2018 год. В активе форварда 3 матча за сборную России и один гол.

Портал transfermarkt.de оценивает нападающего в 5,5 миллиона евро.