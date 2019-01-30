Комличенко поблагодарил "Краснодар"

Нападающий Николай Комличенко, который стал полноправным игроком "Млады Болеслав", поблагодарил "Краснодар" за дорогу в большой футбол. Ранее о трансфере 23-летнего форварда сообщила пресс-служба "быков".

– Благодарен руководству клуба, болельщикам и кто переживал за меня. Хочу сказать огромное спасибо всем тренерам, моим учителям из академии "Краснодара". Это мой дом, клуб дал мне футбольное образование, дорогу в большой футбол. Всегда буду помнить это и ценить. Вперед быки!!

Воспитанник "Краснодара" играет в аренде в команде из Чехии с лета 2017 года. В текущем национальном чемпионате он забил 18 мячей в 18 матчах и возглавляет список бомбардиров. Также в активе форварда значатся 5 матчей за основную команду "Краснодара", сыгранных в сезоне-2013/14.

Все о трансферах здесь