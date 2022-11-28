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Колосков: «Кокорин на Кипре не перезапустил свою карьеру, как и Дзюба не перезапустит»

Мария Гусева
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на информацию о том, что кипрский клуб «Кармиотисса» сделал предложение российскому нападающему Артему Дзюбе.

«Кокорин на Кипре не перезапустил свою карьеру, как и Дзюба не перезапустит. Кроме Кипра может ему еще в какую-нибудь команду в Карибском заливе перейти? Может, ему туда надо? Шучу, конечно. Дзюбе нужен или нормальный клуб, или заканчивать. Зачем себя позорить?» , — приводит Metaratings слова Колоскова.

Артем Дзюба является свободным агентом. Футболист с августа выступал за «Адану Демирспор», в составе которого забил 1 гол в 5 матчах. В начале ноября россиянин расторг контракт с клубом.

В чемпионате Кипра выступает еще один российский нападающий — Александр Кокорин, который играет за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины».

Источник: Metaratings.ru
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Футбол
Вячеслав Колосков
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