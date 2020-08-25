Колашинац может вернуться в «Шальке»

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац может продолжить карьеру в Германии, сообщает Sky in Germany.

По сведениям источника, 27-летним боснийцем интересуется «Шальке». Проблемой может стать зарплата игрока, так как немецкий клуб установил ограничение в 2,5 млн евро в год для новых игроков.

Колашинац уже выступал за «Шальке с 2012-го по 2017 год, после чего перешел в «Арсенал».

В минувшем сезоне Колашинац провел 32 матча во всех турнирах, в которых сделал две результативные передачи и заработал 7 желтых карточек.