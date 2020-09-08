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Коларов стал игроком «Интера»

16:03
Александр Коларов. Фото Twitter.
Александр Коларов. Фото Twitter.
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Защитник Александр Коларов перешел в «Интер». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Рому». О деталях контракта не сообщается.

По информации итальянских СМИ, контракт подписан по схеме «1+1», а игрок будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год.

34-летний серб в прошедшем сезоне провел 42 матча за «Рому» и забил семь мячей при пяти голевых передачах.

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