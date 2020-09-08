Коларов стал игроком «Интера»
16:03
Защитник Александр Коларов перешел в «Интер». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за «Рому». О деталях контракта не сообщается.
? | ANNUNCIO— Inter (@Inter) September 8, 2020
Aleksandar #Kolarov ? un nuovo giocatore dell'Inter! ???
? https://t.co/fss4C9gU2n#WelcomeKolarov #NotForEveryone pic.twitter.com/3HjmxqAATJ
По информации итальянских СМИ, контракт подписан по схеме «1+1», а игрок будет зарабатывать 3,5 миллиона евро в год.
34-летний серб в прошедшем сезоне провел 42 матча за «Рому» и забил семь мячей при пяти голевых передачах.