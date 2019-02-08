Клуб шестого английского дивизиона подписал самого высокого игрока в мире

Клуб английского шестого дивизиона "Далвич Хэмлет" объявил о подписании контракта с датским вратарем Симоном Йоргенсеном. В заявлении клуба говорится, что 26-летний датчанин является самым высоким футболистом в мире – его рост 2 метра 11 сантиметров.

– Многие люди спрашивали, какой у него рост, некоторые болельщики уже приходили на тренировки, чтобы просто посмотреть на него, – сказал президент "Далвича".

Йоргенсен большую часть карьеры провел в низших дивизионах в Дании, но является воспитанником "Копенгагена".