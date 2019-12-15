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Клуб серии С «Монца» предложил контракт Ибрагимовичу

14:18
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Итальянская «Монца» сделала предложение по контракту шведскому форварду Златану Ибрагимовичу. Команда выступает в серии С. Президент клуба — Сильвио Берлускони, бывший владелец «Милана».

— После того, как президент Берлускони дал мне мандат, я сделал предложение Мино Райоле (агенту игрока — прим. «СЭ»), — сказал гендиректор клуба Адриано Галлиани. Его слова приводит Corriere della Sera. — Агент Ибрагимовича предложил мне поговорить об этом напрямую с Златаном. Я предложил ему контракт на два с половиной года. Я сказал ему: «Приходи к нам, останься на полгода в серии С. Затем мы поднимемся в серию В, а через два сезона будем в серии А.

Ранее сообщалось, что на шведа претендуют «Милан» и «Наполи». 38-летний швед в прошедшем сезоне провел 31 матч за «Лос-Анджелес Гэлакси» и забил 31 мяч при восьми голевых передачах. Его контракт истекает в конце 2019 года.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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