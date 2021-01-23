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Клуб MLS «Нэшвилл» претендует на Фалькао

15:14
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«Нэшвилл» планирует подписать колумбийского нападающего «Галатасарая» Радамеля Фалькао, сообщает AS.

«Нэшвилл» стал вторым претендентом на 34-летнего Фалькао из MLS. Ранее стало известно о намерении «Портленда» заключить договор с форвардом. В нынешнем сезоне Фалькао забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи в 8 матчах чемпионата Турции.

Его контракт с турецким клубом истекает летом 2022 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость Фалькао в 3,5 миллиона евро.

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