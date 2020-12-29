Клуб MLS интересуется Алехандро Гомесом

Клуб MLS «Цинциннати» проявляет интерес к нападающему «Аталанты» Алехандро Гомесу, сообщает Tuttomercatoweb. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Интера». Была информация также, что на него претендуют «Наполи», «Милан» и «Рома»

По данным источника, американский клуб предлагает футболисту трехлетний контракт. В СМИ была информация о том, что «Аталанта» готова отпустить его за 10 миллионов евро.

32-летний Алехандро Гомес в текущем сезоне провел 16 матчей за «Аталанту» и забил пять мячей при четырех голевых передачах.