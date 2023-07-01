Клуб из Саудовской Аравии предлагал 50 миллионов евро за Лукаку

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, как продвигаются переговоры с «Челси» по форварду Ромелу Лукаку.

«Челси» рассмотрит, важен ли Лукаку для их проекта. Очевидно, что они не могут выставить бельгийца на трансфер за большую сумму. Предложение Саудовской Аравии составило около 50 миллионов евро. Это далеко от 115 миллионов евро, за которые мы его продали", — цитирует Сalciomercato Маротту.

Сезон-2022/23 нападающий провел в «Интере» на правах аренды. Он сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.