Клуб Бекхэма в MLS хочет подписать 19-летнюю звезду «Бока Хуниорс»

Новичок MLS «Интер Майами» планирует усилиться полузащитником «Бока Хуниорс» Агустином Альмендрой, утверждает Fichajes. Клуб, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, готов выложить за 19-летнего хавбека порядка 10 миллионов евро, и по данным источника, вице-президент «Боки» Хуан Рикельме готов одобрить эту сделку.

«Интер Майами» проведет в MLS дебютный сезон-2020. Альмендра на данный момент отыграл за «Боку» 34 матча и забил 2 мяча. В нынешнем чемпионате на его счету 6 игр и 1 гол.