Клуб Бекхэма хочет купить Маскерано

Бывший защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано может продолжить карьеру в MLS. Как сообщает TMW, интерес к нему проявляет новичок лиги «Интер Майами». Совладельцем клуба из Флориды является экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Маскерано последние два года защищает цвета китайского «Хэбэй Чайна Форчун». Зимой он покидает клуб в связи с истечением срока соглашения. Интерес к нему проявляет аргентинский «Эстудиантес».