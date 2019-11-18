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Клуб Бекхэма хочет купить Маскерано

20:27

Бывший защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано может продолжить карьеру в MLS. Как сообщает TMW, интерес к нему проявляет новичок лиги «Интер Майами». Совладельцем клуба из Флориды является экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Маскерано последние два года защищает цвета китайского «Хэбэй Чайна Форчун». Зимой он покидает клуб в связи с истечением срока соглашения. Интерес к нему проявляет аргентинский «Эстудиантес».

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