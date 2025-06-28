Футбол
28 июня, 20:42

Клопп назвал безумной сумму трансфера Флориана Вирца в «Ливерпуль»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о трансфере Флориана Вирца из «Байера» в мерсисайдский клуб.

Сумма трансфера составила около 116 миллионов евро, включая бонусы.

«Нет никаких сомнений, что это безумная сумма. Игроки «Ливерпуля» почувствуют это, если дела не пойдут хорошо в течение двух-трех матчей.

Мы все согласны, что речь идет о великолепном игроке. Помню, что однажды сказал, что уйду, как только мы заплатим за игрока 100 миллионов евро. Но мир меняется, таков рынок.

Он выдающийся игрок, который может принести пользу любой команде. Время покажет, сделает ли он еще сильнее действующих чемпионов Англии», — приводит слова Клоппа Goal со ссылкой на Welt.

За «Байер» Вирц выступал с 2020 года. В минувшем сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись 16 голами и 15 результативными передачами.

  • serkonol

    безумие было когда неймара купили за 222 млн.

    29.06.2025

  • Степочкин

    Безумная сумма будет в ЦСКА египтянина за 4 млн, который стоит 800 тыс на Трансфермаркет. А тут все нормально, игрок топовый. Сам же сказал что рынок изменился.

    28.06.2025

  • ValeraK

    Черчесов тоже не понял =)

    28.06.2025

  • serkonol

    клопп крайне редко говорит ерунду, но нуньеса купили за 85.

    28.06.2025

