Клопп назвал безумной сумму трансфера Флориана Вирца в «Ливерпуль»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о трансфере Флориана Вирца из «Байера» в мерсисайдский клуб.

Сумма трансфера составила около 116 миллионов евро, включая бонусы.

«Нет никаких сомнений, что это безумная сумма. Игроки «Ливерпуля» почувствуют это, если дела не пойдут хорошо в течение двух-трех матчей.

Мы все согласны, что речь идет о великолепном игроке. Помню, что однажды сказал, что уйду, как только мы заплатим за игрока 100 миллионов евро. Но мир меняется, таков рынок.

Он выдающийся игрок, который может принести пользу любой команде. Время покажет, сделает ли он еще сильнее действующих чемпионов Англии», — приводит слова Клоппа Goal со ссылкой на Welt.

За «Байер» Вирц выступал с 2020 года. В минувшем сезоне он провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись 16 голами и 15 результативными передачами.