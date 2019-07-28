Клопп может пригласить Рибери в "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп думал о приглашении в команду бывшего полузащитника "Баварии" Франка Рибери, сообщает L’Equipe.

По имеющимся данным, Клопп хотел пригласить Рибери в том случае, если у клуба будут потери в линии атаки. Кроме ухода свободных агентом Дэниэла Старриджа, потерь пока нет. На данный момент переход француза маловероятен. После ухода из "Баварии" он стал свободным агентом.

36-летний футболист в прошлом сезоне провел 38 матчей за "Баварию", забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи.

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